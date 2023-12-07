МВФ считает, что процентная ставка США должна оставаться на нынешнем уровне

Официальный представитель фонда Джули Козак сообщила, что организация фиксирует "некоторое ослабление темпов роста" американской экономики

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) уверен, что базовая процентная ставка США должна оставаться на нынешнем уровне в 5,25-5,5%. Об этом на регулярном брифинге сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.

"Если рассматривать всю эту картину в целом, то мы считаем, что текущие политические решения правильны для США с точки зрения денежно-кредитной политики и что процентная ставка, скорее всего, должна оставаться на текущем уровне вплоть до 2024 года. Мы также уверены, что Федеральная резервная система (ФРС, выполняющая функции центробанка, - прим. ТАСС) осознает риски повышения инфляции и будет действовать соответствующим образом, если они воплотятся в жизнь", - отметила она.

По словам Козак, фонд фиксирует "некоторое ослабление темпов роста" американской экономики.

ФРС по итогам ноябрьского заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%. Решение по ставке было принято единогласно. Следующее и последнее в этом году заседание руководящего комитета по открытому рынку ФРС состоится 12-13 декабря.