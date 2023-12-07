Ленобласть подписала соглашение о строительстве двух этапов широтной магистрали

Планируемый объем инвестиций составит порядка 110 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. ВТБ, банк "Россия" и Ленобласть подписали соглашение о строительстве двух этапов широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

"Правительство Ленинградской области, ВТБ и Банк "Россия" подписали концессионное соглашение о строительстве 5-го и 6-го этапов Широтной магистрали cкоростного движения (ШМСД). Подписи в документе поставили губернатор региона Александр Дрозденко, президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров Банка "Россия" Михаил Клишин", - говорится в сообщении.

Планируемый объем инвестиций составит порядка 110 млрд рублей, из которых 50 млрд - внебюджетные.

"Проект важен не только для разгрузки транспортного сообщения в селитебной зоне Всеволожского и Кировского районов, но и для развития новых промышленных площадок", - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Концессионное соглашение заключено на 49 лет, из которых ориентировочный срок проектирования и строительства составляет около восьми лет. Общая протяженность двух веток автодороги - 16 километров, трассировка - от Витебской развязки и КАД на Мурманское шоссе и Всеволожск.

"Новое соглашение станет важным стимулом дальнейшего развития транспортной системы всего региона, обеспечит связь удаленных районов Санкт-Петербурга между собой, с центром города и Ленинградской областью, будет способствовать развитию прилегающих территорий", - сказал президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.