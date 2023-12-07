"Ростсельмаш" запустит испытательный полигон для всех видов техники в 2024 году

Сумма инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря /ТАСС/. Крупнейший производитель сельхозтехники в России - компания "Ростсельмаш" - намерен в 2024 году ввести в эксплуатацию современный полигон, подходящий для испытаний всех видов продукции, сумма инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор компании Валерий Мальцев на заседании попечительского совета опорного вуза Ростовской области - Донского государственного технического университета (ДГТУ).

"Ростсельмаш" реализует гигантский инвестиционный план по модернизации и развитию производственных площадей, [но] нашу технику нужно испытывать. Мы создаем и запускаем в 2024 году современнейший испытательный полигон, который отвечает всем мировым требованиям. Длина трассы [составит] почти 900 метров, общая площадь 140 тыс. кв. м. Там будут испытываться абсолютно все виды техники - комбайны, тракторы, дорожно-строительная техника", - сказал Мальцев.

Он уточнил, что сумма инвестиций в проект, который реализуется в Таганроге, составит около 1 млрд рублей.

Кроме того, руководство предприятия приняло решение о строительстве литейного завода, который обеспечит корпусными деталями производство трансмиссий, запуск этого завода намечен на 2025 - 2026 годы. "Литейный завод на сегодняшний день проектируется, проект будет [готов] к концу 2024 года, в 2025 году мы начнем строительство. Сумму инвестиций называть пока рано", - отметил Мальцев.

Комбайновый завод "Ростсельмаш" основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. В группу входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.