На Амурском ГПЗ "Газпрома" работают уже три технологические линии

Сооружение завода продолжается

ТАСС, 7 декабря. "Газпром" построил Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) на 90,84%, на предприятии работают уже три технологические линии из шести, говорится в сообщении холдинга.

"В настоящее время на Амурском ГПЗ работают и обеспечивают выпуск товарной продукции три технологические линии. Сооружение завода продолжается. Текущий статус реализации проекта - 90,84%. На четвертой технологической линии идет подготовка к началу пусконаладки, на пятой и шестой линиях - строительно-монтажные работы", - сказано в сообщении.

Первые две линии газоразделения Амурского ГПЗ были введены в коммерческую эксплуатацию 28 августа. При этом отмечалось, что "Газпром" планирует в начале следующего года запустить еще две производственные линии на Амурском ГПЗ. Позднее, в середине ноября, компания "Газпром переработка Благовещенск" сообщала, что на первой и третьей линиях завода велось получение товарной продукции, а на второй линии шла подготовка к проведению пусконаладочных работ.

Все шесть линий завода "Газпром" планирует запустить до 2025 года.

Амурский ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке, он станет якорным предприятием центра глубокой переработки газа в этом регионе. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири".

Проектная мощность предприятия составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м ежегодно.

Кроме гелия, Амурский ГПЗ также будет производить товарный газ (метан) (38 млрд куб. м), этан (2,4 млн тонн), сжиженные углеводородные газы (СУГ, пропан и бутан) (1,5 млн тонн), пентан-гексановую фракцию (200 тыс. тонн).