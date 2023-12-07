"Газпром" утвердил программу реконструкции и техперевооружения объектов переработки газа

Обе они рассчитаны на период 2024-2028 годов и синхронизированы с мероприятиями по переходу "Газпрома" на преимущественное использование российского программного обеспечения, отмечает компания

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правление "Газпрома" утвердило программу реконструкции и технического перевооружения объектов переработки газа и жидких углеводородов на период 2024-2028 годы, говорится в сообщении холдинга.

"На заседании правления также были утверждены комплексная программа реконструкции и технического перевооружения объектов переработки газа и жидких углеводородов ПАО "Газпром" и комплексная целевая программа технического перевооружения и реконструкции автоматизированных систем управления технологическими процессами объектов ПАО "Газпром", - сказано в сообщении.

Обе программы рассчитаны на период 2024-2028 годов и синхронизированы с мероприятиями по переходу "Газпрома" на преимущественное использование российского программного обеспечения, отмечает компания.

В сентябре 2022 года правление "Газпрома" утвердило комплексную программу реконструкции и технического перевооружения объектов добычи газа на 2023-2027 годы.