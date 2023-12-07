Закон о праве Росгвардии иметь ГИС в сфере оборота оружия могут принять весной

В законе предлагается прописать, что к полномочиям Росгвардии относятся в том числе создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы могут в начале весенней сессии принять во всех трех чтениях законопроект, позволяющий Росгвардии создать собственные государственные информационные системы в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны. Об этом журналистам сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Не думаю, что мы физически его примем в третьем чтении до конца этой сессии. Поэтому примем, наверное, в начале весенней", - отметил он.

Документ был внесен на рассмотрение палаты в октябре, автором законопроекта, помимо Хинштейна, выступил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Ранее в четверг комитет Думы по информполитике, который выступает соисполнителем по проекту, поддержал инициативу. Профильный комитет палаты по безопасности пока не рассматривал законопроект в первом чтении.

Изменения предлагается внести в закон "О войсках национальной гвардии". Согласно документу, в законе предлагается прописать, что к полномочиям Росгвардии относятся в том числе создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем. Кроме того, закон также предлагается дополнить новой статьей, которая регламентирует работу трех ГИС - в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.

Правительство РФ наделяется полномочиями устанавливать положения о таких госинформсистемах, порядок доступа к информации, содержащейся в них, перечень получателей такой информации, а также перечень поставщиков сведений и состав предоставляемых ими сведений. Как отмечал ранее Хинштейн, новые нормы необходимы, так как "только статус ГИС позволяет создать действительно эффективную, а главное, надежно защищенную систему, которая сертифицируется ФСБ и ФСТЭК".