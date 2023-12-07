Росатом начал изготовление оборудования для наземной АСММ в Якутии

Станция будет снабжать энергией один из крупнейших в России минерально-сырьевых центров и в перспективе обеспечит электроэнергией промышленные предприятия

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Разливка первой стали для изготовления оборудования наземной атомной станции малой мощности (АСММ), которую планируется построить в Якутии, состоялась в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба "Атомэнергомаша" (машиностроительный дивизион Росатома).

Для АСММ с новейшей реакторной установкой РИТМ-200Н (Н - наземный вариант) предполагается изготовить более 165 тонн заготовок из нержавеющих марок стали, прошедших полный цикл металлургических переделов. В составе конечных изделий эти заготовки будут использованы в реализации проекта Якутской АСММ.

Первую в мире наземную АСММ построят в поселке Усть-Куйга в Якутии. Станция будет снабжать энергией один из крупнейших в России минерально-сырьевых центров и в перспективе обеспечит электроэнергией промышленные предприятия, среди которых месторождения Кючус, Депутатское, Тирехтях. В настоящее время идет разработка рабочей конструкторской, эксплуатационной и приемо-сдаточной документации оборудования и систем реакторной установки РИТМ-200Н. На 2024 год запланированы разработка проектной документации АСММ, получение лицензии на сооружение и начало основного этапа строительства. Пуск энергоблока планируется в 2027 году, ввод в эксплуатацию - в 2028 году.

Реакторы РИТМ-200 уже несколько лет эксплуатируются на новейших атомных ледоколах проекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и "Урал" и доказали свою эффективность и абсолютную безопасность на всех этапах жизненного цикла. На сегодняшний день предприятия машиностроительного дивизиона изготовили и отгрузили девять реакторов этого типа. Реализуются проекты по созданию различных модификаций, которые в дальнейшем могут не только использоваться в качестве энергетических установок для ледоколов, но и обеспечивать работу малых атомных станций на суше и воде.