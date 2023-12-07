Самарская область в 2024 году направит рекордную сумму на поддержку семей с детьми

Это рекордный объем финансирования за последние несколько лет

ТАСС, 7 декабря. Власти Самарской области направят в следующем году почти 50 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Это рекордный объем финансирования за последние несколько лет, рассказал губернатор региона Дмитрий Азаров в ходе прямой линии в эфире ГТРК "Самара".

"Дополнительно в следующем году направляем на поддержку семей с детьми 14,8 млрд рублей. Мы вплотную приблизимся по мерам поддержки к 50 млрд рублей - это небывалый показатель. Если сравнивать с 2017 годом - [рост] в 4 раза", - сказал Азаров.

Он отметил, что за последние несколько лет регион получил рекордную сумму федеральных инвестиций. "Перед чемпионатом мира радовались, что у нас было 19 млрд рублей из федерального бюджета. В прошлом году получили 95 млрд [рублей] из федерального бюджета на важнейшие задачи - крупные инфраструктурные проекты, национальные проекты, новые школы, больницы, госпитали, офисы врачей общей практики, ФАПы, детские сады. Настроили за последние пять лет столько, сколько десятилетиями не строили: 56 новых детских садов, 13 новых школ, отремонтировали 586 зданий образовательных организаций, 151 новое здание учреждений здравоохранения построили", - рассказал Азаров.