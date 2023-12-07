В ДНР учредили региональное отделение организации "Новая формация"

Решение принято в ходе встречи предпринимателей, которая прошла в Донецке

ДОНЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Региональное управление общероссийской общественной организации "Новая формация" учредили в Донецкой Народной Республике (ДНР). Решение принято в ходе встречи предпринимателей, которая прошла в Донецке, передает корреспондент ТАСС.

Как отметил заместитель председателя регионального парламента Андрей Крамар, появление в ДНР общественной организации позволит вывести местное предпринимательство на новый уровень.

"Чем больше общественных организаций будут к нам заходить, интересуясь проблемами нашего предпринимательского сообщества, занимаясь снятием точек напряжения, тем быстрее интегрируется наша республика [в правовое пространство РФ]", - обратился к присутствующим Крамар. Он подчеркнул, что, имея соответствующую поддержку, региональный бизнес имеет все шансы стать конкурентоспособным не только в регионе, но и за его пределами.

Как рассказал вице-президент общероссийской общественной организации "Новая формация" Сергей Гилев, основная задача организации - не только налаживание коммуникаций между предпринимателями, но также оказание консультационной, юридической и финансовой помощи.

Всего в регионах России открыто 55 отделений "Новой формации".