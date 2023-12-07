Аграрии ЛНР в 2023 году приобрели в лизинг почти 170 единиц сельхозтехники

Компания "Росагролизинг" планирует расширить номенклатуру поставляемой техники на льготных условиях

ЛУГАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Аграрии Луганской Народной Республики с начала 2023 года приобрели в лизинг у компании "Росагролизинг" почти 170 единиц сельскохозяйственной техники. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза ЛНР.

"Генеральный директор [компании "Росагролизинг"] Павел Косов сообщил, что в этом году аграрии уже приобрели 169 единиц техники через АО "Росагролизинг". Учитывая высокую востребованность новой техники в республике, компания планирует расширить номенклатуру поставляемой техники на льготных условиях", - сказано в сообщении.

В Минсельхозе республики рассказали, что на базе Луганского государственного аграрного университета прошло совещание, в ходе которого представители предприятий агропромышленного комплекса, глава Минсельхоза ЛНР Евгений Сорокин и гендиректор "Росагролизинга" Павел Косов подвели итоги работы в 2023 году, а также обсудили планы дальнейшего взаимодействия в 2024 году.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что аграрии республики в 2023 году получили в лизинг на льготных условиях от компании "Росагролизинг" сельхозтехнику на 1 млрд рублей. 17 августа в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР сообщали ТАСС, что в 2023 году республика получила от компании "Росагролизинг" 108 единиц техники. 15 июня Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Росагролизинг".