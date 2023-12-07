Бюджет карельского фонда ОМС на 2024 год увеличили на 13,9%, до 17,6 млрд рублей

Расходную и доходную части увеличили на 2,2 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) республики на 2024 год, сообщил ТАСС спикер парламента Элиссан Шандалович. Расходную и доходную части увеличили на 2,2 млрд рублей, или на 13,9% по сравнению с бюджетом 2023 года в первой редакции.

"Проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сегодня был принят парламентариями во втором, окончательном чтении. Поправок к документу не поступило", - сообщил собеседник агентства.

Законопроект поддержали 33 депутата, голосов против не было. Прогнозируемые доходная и расходная части бюджета карельского ТФОМС составят около 17,6 млрд рублей. Это выше показателей бюджета 2023 года в первой редакции (15,4 млрд рублей) на 13,9%.

Дополнительные средства республика получит за счет введения специального коэффициента доступности медпомощи, который учитывает плотность населения региона. Как ранее сообщил спикер парламента, такого решения удалось добиться благодаря совместной работе властей Карелии с федеральным центром и другими регионами. С 2024 года коэффициент будет применяться при расчете федерального финансирования территориальных программ ОМС.