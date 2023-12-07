Гросси: нестабильное электроснабжение останется одной из главных проблем на ЗАЭС зимой

По словам главы МАГАТЭ, организация полностью сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для предотвращения ядерной аварии

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Регулярные перебои с электроснабжением Запорожской АЭС (ЗАЭС) останутся одним из главных вызовов для станции в зимние месяцы. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"МАГАТЭ по-прежнему полностью сосредоточено на том, чтобы сделать все возможное для предотвращения ядерной аварии во время этой разрушительной войны. Постоянная потеря электроэнергии на Запорожской АЭС, иногда из-за причин, возникающих на значительном расстоянии от станции, остается одной из наших главных проблем в этой связи, особенно в зимние месяцы. Никто не выиграет от ядерной аварии, и ее необходимо избежать", - приводит МАГАТЭ слова Гросси.

Сейчас станция подключена к одной основной линии электропередач мощностью в 750 киловольт. Соединение с запасной линией в 330 киловольт потеряно.

Второго декабря станция временно полностью отключилась от внешнего энергоснабжения, что стало восьмым подобным инцидентом с февраля 2022 года. При потере внешних источников питания потребности станции обеспечивают дизельные генераторы на объекте. Электроэнергия требуется для охлаждения реакторов и других функций по обеспечению ядерной безопасности.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя артиллерию и беспилотники.