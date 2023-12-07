Инвестиции в Красноярский край в 2023 году составят рекордные 900 млрд рублей

Почти 90% инвестиционного портфеля края приходится именно на арктическую зону региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Красноярского края за последние пять лет вырос более чем на 80%, по итогам 2023 года размер инвестиций превысит 900 млрд рублей и станет рекордным для региона. Об этом в своем выступлении на XIII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" рассказала заместитель министра экономики и регионального развития края Олеся Ардасова.

"За последние пять лет прирост инвестиций в экономику составил порядка 80% в действующих ценах, и по итогам 2022 года достиг 750 млрд рублей, это 8 место в стране. Сегодня мы также наблюдаем существенный прирост объемов инвестиций в размере 13% в сопоставимых ценах, что дает нам все основания полагать, что в 2023 году объем инвестиций перевалит за отметку 900 млрд рублей", - отметила Ардасова.

По ее словам, почти 90% инвестиционного портфеля Красноярского края приходится именно на арктическую зону региона. Достичь высоких показателей инвестиционной привлекательности помогли региональные меры поддержки - практически все доступные по федеральному законодательству инструменты реализованы в Красноярском крае. При этом расширять круг налоговых преференций пока не планируют, так как он уже находится на высоком уровне.

Отмечается, что один из важнейших инструментов - это Реестр резидентов арктической зоны края, который сейчас насчитывает 31 компанию в сферах горнорудной промышленности, туризма и услуг. В стадии подготовки документов находятся еще 42 резидента с инвестициями на 4 млрд рублей, которые должны дать порядка 2,5 тыс. рабочих мест.

Среди наиболее крупных текущих инвестиционных проектов Ардасова назвала освоение Сырадасайского угольного месторождения компанией "Северная звезда", проекты "Норникеля" в регионе, освоение северо-западной части Таймырского угольного бассейна компанией "Востокуголь Диксон" и строительство первой очереди горно-обогатительного комбината на базе Черногорского месторождения медно-никелевых руд мощностью 7 млн тонн в год.

"В крае в настоящее время реализованы значимые меры по повышению инвестиционной привлекательности региона, запущен новый инвестиционный цикл. Имеющиеся в крае компетенции и ресурсы, активная работа региона позволят нам не только сохранить текущий высокий уровень инвестиционной активности, но и нарастить его, несмотря на текущие ограничения", - подчеркнула Ардасова.

О форуме

XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге с 7 по 8 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.