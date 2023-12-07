"Укржелдорога" сообщила о начале перевозки грузовиков через границу с Польшей на поездах

Поезд курсирует по маршруту Скнылов (Украина) - Славкув (Польша), сообщил оператор железных дорог Украины

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый поезд с большегрузными автомобилями, застрявшими на границе Украины с Польшей из-за блокирования перевозчиками пунктов пропуска, отправился в Польшу. Об этом сообщил оператор железных дорог Украины "Укржелдорога".

"Укржелдорога" отправила в Польшу первый контрейлерный поезд с грузовиками. Над проектом компания работала две недели. В составе поезда 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами. Поезд курсирует по маршруту Скнылов (Украина) - Славкув (Польша)", - говорится в сообщении в Telegram-канале компани. Отмечается, что пограничное и таможенное оформление грузов происходит на приграничном переходе Изов - Грубешов.

"Аналогичные рейсы будут организованы и в обратном направлении. <...> Трансфер водителей автомобилей с точки загрузки на железнодорожную платформу в точку разгрузки обеспечивается на автобусе", - добавили в "Укржелдороге".

Польские перевозчики 6 ноября заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. 23 ноября к ним добавился четвертый. Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях, в которых скопилось более 3 тыс. большегрузов.

Переговоры с протестующими пока не привели к результатам. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года.