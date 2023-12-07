В WhatsApp появилась функция исчезающих голосовых сообщений

Они отмечены значком "одноразовое" и могут воспроизводиться только один раз

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram), запустил функцию, позволяющую пользователям отправлять голосовые сообщения, которые исчезнут из чата после прослушивания.

"Сегодня мы рады сообщить, что теперь вы можете отправить голосовое сообщение, которое исчезнет после прослушивания", - говорится в заявлении на сайте Meta.

В компании отметили, что голосовые сообщения с функцией одноразового прослушивания отмечены значком "одноразовое" и могут воспроизводиться только один раз.

В корпорации также напомнили, что все сообщения, включая голосовые, защищены с помощью сквозного шифрования по умолчанию.