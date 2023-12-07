Потанин считает, что в Россию вернутся умные и смелые иностранные инвесторы

Глава горно-металлургической компании "Норильский никель" также отметил, что не стоит забывать и о российских бизнесменах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин считает, что в Россию вернутся достаточно умные и смелые иностранные инвесторы, при этом не стоит забывать и о российских бизнесменах. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу РБК.

"Россия по-прежнему остается интересным местом для инвестирования и поэтому вернутся те, кто достаточно умен и смел, или им на смену придут другие, на кого нет такого давления", - сказал Потанин. Он отметил, что для этого нужен хороший инвестиционный климат в стране. Потанин также напомнил, что не стоит забывать и о том, что в России есть собственные бизнесмены.

"Но для иностранных инвестиций и, как минимум, из дружественных юрисдикций, я считаю, что должен быть зеленый свет и может быть даже какие-то дополнительные меры привлечения", - добавил бизнесмен.