Бречалов рассчитывает, что Минфин изменит отношение к Удмуртии при выделении денег региону

Речь идет о средствах на реализацию крупных проектов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассчитывает, что Минфин России как можно скорее изменит отношение к региону при выделении средств на реализацию крупных проектов. Об этом он сказал во время прямой линии.

В сентябре на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава республики рассказал, что регион пока не решил вопросы с дефицитом бюджета, а также объемом государственного долга. Бречалов при этом привел в пример меньший объем налоговых отчислений в федеральный бюджет других более крупных регионов ПФО.

"Вы знаете мою позицию, я ее докладывал президенту страны, он дал соответствующие поручения председателю правительства [России] 19 сентября по изменению подхода именно к Удмуртии по причине того, что мы перечисляем в федеральный бюджет очень существенные деньги, значимо больше многих-многих регионов. <…> Я очень надеюсь, <...> что федеральный центр, в частности, Минфин России пересмотрит отношение к республике. Уже заявления прозвучали, что четыре региона, среди них Удмуртия, именно из-за того, что существенно больший объем [налогов] перечисляют в федеральный центр, будут больше получать денег. Ждем подтверждения", - сказал Бречалов.

Он добавил, что региону не всегда хватает средств на экономику, на ремонт социальных объектов и дорог, но республика неплохо работает с федеральным центром. "При этом мы полностью поддерживаем все социальные обязательства, 80% бюджета социальные. Что на мой взгляд должны сделать правительство и Минфин? Пересмотреть пропорцию софинансирования по большим проектам", - сказал глава республики.