В Самарской области планируют построить около 250 км газопроводов в 2024 году

Работы намереваются выполнить по программе догазификации

ТАСС, 7 декабря. Власти Самарской области планируют построить в 2024 году около 250 км газопроводов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в ходе прямой линии в эфире ГТРК "Самара".

"На 2024 год запланировано строительство около 250 км новых газопроводов по [программе] догазификации", - сказал он.

Азаров отметил, что уровень газификации в регионе - один из самых высоких в стране (95%). По словам губернатора, в Самарской области по программе построено 584 км газопроводов, к газу подключили более 9 тыс. новых абонентов. Действует отдельная программа по подключению газа семьям участников специальной военной операции.