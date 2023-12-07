Более двух третей выращенного в Дагестане винограда переработали местные предприятия

Большая часть переработанного винограда приходится на Кизлярский коньячный завод, Дербентский завод игристых вин, предприятие "Алвиса", Дербентский коньячный комбинат и Дербентскую винодельческую компанию

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Дагестанские предприятия переработали более 190 тыс. тонн винограда, что составляет более двух третей всего выращенного в регионе урожая и на 3% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Нариман Абдулмуталибов на круглом столе "Виноградарство и виноделие - достижения, проблемы и пути развития" в рамках выставки-форума "Россия".

"Из собранных 282,7 тыс. тонн винограда урожая 2023 переработано 196,2 тыс. тонн, что на 3% превышает объем переработки прошлого года. Остальные 86,5 тыс. тонн реализованы в свежем виде, в том числе в другие регионы Российской Федерации", - сказал Абдулмуталибов.

По его словам, большая часть переработанного винограда приходится на Кизлярский коньячный завод, Дербентский завод игристых вин, предприятие "Алвиса", Дербентский коньячный комбинат и Дербентскую винодельческую компанию.

Часть сегмента отрасли занимают предприятия, занимающиеся первичной переработкой винограда для дальнейшей транспортировки и реализации виноградного сусла производителям из других регионов. Так, например, в текущем году Дербентская винодельческая компания, помимо обеспечения собственного производством, дополнительно переработала 6,3 тыс. тонн винограда, осуществив поставку виноградного сусла в объеме 5 тыс. дал производителю из Краснодарского края - компании "Абрау-Дюрсо".

Круглый стол был организован в рамках празднования дня Дагестана на выставке-форуме "Россия" агентством по виноградарству и виноделию региона.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.