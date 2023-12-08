В Майкопе в 2024 году планируют начать реконструкцию бассейна под открытым небом

Он находится в центральном парке культуры и отдыха города

МАЙКОП, 8 декабря. /ТАСС/. Реконструкция самого большого плавательного бассейна под открытым небом в Европе начнется в 2024 году в центральном парке культуры и отдыха Майкопа. Об этом в ходе прямой линии с населением сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Сейчас проектировщики смотрят, как улучшить бассейн. Мы хотим реализовать проект в 2024 году, во всяком случае, начать его реализацию. Сегодня работаем над концепцией и проектом», — сказал он.

Глава Адыгеи пояснил, что важно тщательно проработать всю обеспечивающую инфраструктуру и сделать объект доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, построить для них лифт. Власти региона намерены полностью заменить все инженерные коммуникации, обновить лестничные спуски, возвести амфитеатр, провести благоустройство территории с установкой малых архитектурных форм, шезлонгов, скамеек, урн, раздевалок, уличного душа.

Кроме того, в 2024 году начнется первый этап реализации проекта в лесопарковой зоне «Мэздах», которая вместе с бассейном, набережной и обновленным горпарком станет единым рекреационным комплексом. Обновленная территория станет новой точкой притяжения для туристов, добавил глава региона.

Длина открытого бассейна в парке культуры и отдыха Майкопа — более 450 м, ширина — от 35 м до 80 м, площадь чаши — 30 822 кв. метра. Бассейн, посещение которого всегда было бесплатным, привлекал большое число отдыхающих, но из-за непригодного технического состояния в последние годы был закрыт.