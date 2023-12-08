В Майкопе планируют вывести на маршруты около 50 новых автобусов до конца 2024 года

Подвижной состав обновят в рамках начавшейся реформы в сфере общественного транспорта

МАЙКОП, 8 декабря. /ТАСС/. Порядка 50 новых пассажирских автобусов выйдут до конца 2024 года на маршруты Майкопа в рамках начавшейся реформы в сфере общественного транспорта. Об этом в ходе прямой линии с населением сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Да, общественный транспорт в Майкопе не выдерживает никакой критики, его необходимо менять. Критерии - безопасность и комфортность, основные задачи поставлены. До середины декабря, думаю, мы для Майкопа получим 20 новых пассажирских автобусов средней вместительности. В 2024 году закупаем еще 30 автобусов - комфортабельных, также средней вместимости, рассчитанных на порядка 40 пассажиров", - сказал он, отвечая на вопрос, ждать ли майкопчанам и гостям города изменений в работе транспорта.

По словам главы Адыгеи, регион при поддержке правительства России произведет замену парка пассажирского транспорта на современные автобусы, которые будут оснащены кондиционерами, терминалами безналичной оплаты проезда. Пассажиры смогут отслеживать движение автобусов на маршрутах через онлайн-приложение "Яндекс".

"Будут оптимизированы существующие маршруты и разработаны новые с учетом пожеланий жителей. Вы видите, что уже идет монтаж новых остановок. Большая работа проведена, но еще большая - впереди", - отметил Кумпилов, добавив, что реформа общественного транспорта сделает Майкоп еще более привлекательным для туристов.