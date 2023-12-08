Ингушетия возглавила рейтинг регионов по росту числа самозанятых

В 2023 году количество самозанятых выросло с 8,9 тыс. до 15,7 тыс.

ТАСС, 8 декабря. Республика Ингушетия возглавила рейтинг российских регионов по росту числа самозанятых. Количество самозанятых выросло с 8,9 тыс. до 15,7 тыс. в 2023 году. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Ингушетия возглавила рейтинг регионов России по росту числа самозанятых. В этом году оно выросло с 8,9 тыс. до 15,7 тыс. <...>. Это отличный результат и итог работы кабинета министров [Ингушетии]", - написал в своем Telegram-канале Калиматов.

По его словам, суммарный доход, полученный самозанятыми с начала действия режима, составил 850 млн рублей. "Эти цифры доказывают, что в регионе создан здоровый климат и эффективные условия для ведения бизнеса, а нашим жителям комфортно использовать преференции в виде льготного налогового режима. Статус самозанятого приобретает в региональном сообществе все большее доверие", - отметил глава Ингушетии.

Он добавил, что в регионе в целях поддержки малого и среднего бизнеса реализуются мероприятия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Начинающим предпринимателям оказывает поддержку республиканский бизнес-инкубатор, который помогает бизнесу, предоставляя в аренду нежилые помещения с необходимой оргтехникой и мебелью. Кроме того, Фонд поддержки предпринимательства предоставляет микрозаймы и поручительства по кредитам и многое другое", - заключил Махмуд-Али Калиматов.