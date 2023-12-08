В Приморье заявили о завершении выплат пострадавшим от наводнения бизнесменам

Средства на восстановление деятельности получили более 400 субъектов предпринимательства

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Приморья завершили процесс выплаты компенсаций пострадавшему от летнего наводнения бизнесу. Средства на восстановление деятельности получили более 400 субъектов предпринимательства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Работа по выплате субсидий пострадавшему от наводнения бизнесу Приморья завершена. Средства на восстановление своей деятельности получили около 440 предпринимателей из 12 муниципальных образований региона", - говорится в сообщении.

Пострадавшие от наводнения предприниматели, соответствующие условиям предоставления поддержки, получили выплаты на сумму более 243 млн рублей. Заявки принимались из Владивостока, Артема, Уссурийска, Спасска-Дальнего Дальнереченска, Михайловского, Спасского, Надеждинского районов, Октябрьского, Красноармейского, Шкотовского и Хасанского округов. Наибольшее количество пострадавших предприятий насчитывается в Уссурийском городском округе - там поддержка оказана более 350 компаниям.

"На сегодняшний день весь пострадавший бизнес региона получил выплаты. Потратить денежные средства можно на оплату аренды, покупку и ремонт станков и оборудования, приобретение оргтехники и мебели, а также на ремонт помещения", - уточнил министр экономического развития региона Андрей Блохин.

Субсидия на возобновление предпринимательской деятельности рассчитывалась исходя из количества сотрудников на предприятиях: штат сотрудников до пяти человек - до 500 тыс. рублей, более пяти человек - до 1 млн рублей. Также поддержка полагалась самозанятым - до 500 тыс. рублей и на возмещение стоимости патента за два месяца - 50 тыс. рублей. Бизнесу, пострадавшему от стихии, доступна поддержка льготного кредитования по программе "Чрезвычайное происшествие". Фонд развития Приморского края уже выдал льготных кредитов на сумму 43,5 млн рублей, кроме того, снижен размер комиссии за поручительство в Гарантийном фонде Приморского края для пострадавших предпринимателей - до 0,1%.

В регионе с 25 августа действует режим ЧС федерального характера. Приморский край ежегодно подвергается разрушительным наводнениям, которые в том числе сказываются на дорожной инфраструктуре региона. В этом году сильные дожди шли на протяжении всего августа. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом.