В Приангарье производство саженцев для лесовосстановления увеличили более чем на 10%

По словам замминистра лесного комплекса региона Эдуарда Филиппова, в 2023 году выращивание увеличилось на 4 млн 643,41 тыс. штук

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Лесопитомники Иркутской области увеличили более чем на 10% количество выращенного посадочного материала для лесовосстановления в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра лесного комплекса региона Эдуард Филиппов.

"По итогам осенней инвентаризации в 2022 году выращено стандартного посадочного материала 49 млн 959,7 тыс. штук, в 2023 году выращивание увеличилось на 4 млн 643,41 тыс. штук", - сообщил замминистра.

В регионе действуют 59 лесных питомников, в том числе 11 тепличных комплексов, выращивающих посадочный материал с закрытой корневой системой для лесовосстановления. В общей сложности они могут производить более 60 млн штук саженцев и сеянцев. По словам замминистра, Иркутская область на 2023-2024 годы полностью обеспечена посадочным материалом для лесовосстановления.

В Иркутской области сосредоточено более 10% российских лесов, это одних из главных лесопромышленных регионов страны. Приангарье также является одним из лидеров по лесовосстановлению.