Экспорт сельхозпродукции из Оренбургской области в Китай вырос почти на 60% в 2023 году

Кроме того, в регионе строится маслоперерабатывающий завод, для этого используются материалы и оборудование китайского производства

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Экспорт продукции сельского хозяйства из Оренбургской области в Китай в 2023 году вырос почти на 60% по сравнению с прошлым годом. В будущем ожидается стабильный рост товарооборота с КНР, сообщил губернатор области Денис Паслер в интервью ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия".

"У нас он (товарооборот - прим. ТАСС) активно развивается. Экспорт, допустим, только по сельскому хозяйству - если сравнивать прошлый год с этим годом - рост почти 60% <…>. То же самое и по другим направлениям. Поэтому ожидается, рост [товарооборота] стабильный", - сказал Паслер.

По информации правительства области, в 2023 году предприятия региона стали активно экспортировать сельхозпродукцию в страны Азии, в том числе масленичные семена и плоды, продукты переработки овощей, фрукты, орехи. Регион занимает второе место в России по площади сельхозугодий.

Как отметил Паслер, Оренбуржье неспроста называют "воротами в Азию". Регион имеет протяженную границу с Казахстаном, действует семь пунктов пропуска. Совместно с Российским экспортным центром Оренбургская область напрямую отправляет поезда с продукцией в Китай. Кроме того, в регионе растет число логистических терминалов и комплексов, совершенствуются пункты пропуска.

Китай является активным партнером Оренбуржья во всех направлениях, которые развиваются на территории области, добавил губернатор. Например, сейчас в регионе строится маслоперерабатывающий завод, для этого используются материалы и оборудование китайского производства. В ноябре Оренбургская область подписала с Китаем соглашение о строительстве в Новотроицке предприятия по производству каменной ваты. Изделия из нее используются в качестве утеплителя в строительной отрасли.

"Мы не производим в области на сегодняшний день утеплитель для стройки. Видим в этом дефицит, видим в этом определенный спрос - как на территории нашего региона, так и за пределами. <…> Это не будет совместный проект - мы купим оборудование, сами построим и будем производить", - пояснил глава региона.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.