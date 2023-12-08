В Якутии около половины ветеринарных учреждений нуждается в капремонте

Необходимо также обновление материально-технической базы и строительство модульных лабораторий

ЯКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Порядка половины зданий, в которых размещены ветеринарные учреждения в Якутии, нуждаются в капитальный ремонте. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента ветеринарии региона Виктор Семенов на полях конференции "Достижения и проблемы ветеринарной медицины на Крайнем Севере Российской Федерации".

"Необходимо строительство модульных лабораторий в тех районах, где есть проблемы. В 2022 году ввели в строй лабораторию в Амгинском районе, а также планируем выделить средства на строительство ветлаборатории в Чурапчинском районе. Проблема очень актуальная, в половине зданий нужен капитальный ремонт", - сказал Семенов, уточнив, что общая степень износа зданий, в которых размещены ветеринарные учреждения Якутии, составляет 74%.

По его словам, в обновлении нуждается материально-техническая база. "С компанией "Сбербанк лизинг" заключили договор на приобретение 22 единиц специализированной техники с дезинфекционной установкой на базе УАЗ, которые поступят в марте 2024 года", - сказал замруководителя департамента ветеринарии региона.

О конференции

Конференции "Достижения и проблемы ветеринарной медицины на Крайнем Севере Российской Федерации" проходит в Якутске 7-8 декабря, она посвящена 115-летию организации Якутской бактериологической лаборатории. В мероприятии принимают участие более 250 экспертов из регионов России, Монголии, КНР, Белоруссии. Ведущие исследователи и специалисты обсуждают проблемы ветеринарной медицины в условиях Крайнего Севера, новые методы диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных.

Организаторами конференции являются Федеральный исследовательский центр "Якутский научный центр Сибирского отделения РАН", Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Научно-образовательный центр "Север", Арктический государственный агротехнологический университет и другие организации.