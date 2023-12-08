Представительство инвестиционного агентства Приамурья планируют открыть в Харбине

В регионе заявили о заинтересованности китайских предпринимателей в работе на территории области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Представительство Агентства по привлечению инвестиций (АПИ) Амурской области откроют в Харбине в 2024 году, сообщил глава региона Василий Орлов в ходе встречи с делегацией из китайской провинции Хэйлунцзян.

"Глава Приамурья отметил, что в целом в настоящее время заинтересованность китайских предпринимателей в инвестирование в Приамурье большая. Поэтому в 2024 году в Харбине начнет работу официальный представитель Агентства по привлечению инвестиций Амурской области", - говорится в сообщении областного правительства.

Также стороны сформируют совместный план работы на 2024 год, включив в него основные события в спорте, культуре, экономике и туризме. Так, в феврале на реке Амур между Благовещенском и Хэйхэ состоится российско-китайский фестиваль зимних видов спорта. Сейчас стороны активно готовятся.

Среди российско-китайских проектов значительная часть реализуется в сфере сельского хозяйства. С китайской компанией "Бэйдахуан" прорабатывается вопрос строительства двух заводов на территории региона: по переработке картофеля мощностью 140 тыс. тонн сырья в год и по производству детского питания. Также обсуждается строительство элеватора для хранения сои и кукурузы для экспорта в Китай.

Орлов отметил, что позитивная динамика отмечается по всем направлениям. За девять месяцев 2023 года на 75% увеличился взаимный товарооборот. Планируется перевод пограничных пунктов пропуска в районе моста Благовещенск - Хэйхэ на круглосуточный режим работы до момента ввода в эксплуатацию постоянного автомобильного пункта пропуска "Каникурган". Также обсуждались необходимость расширения номенклатуры перевозимых грузов в пункте пропуска "Хэйхэ", согласование модели реализации проекта международного моста Джалинда - Мохэ и развитие международного воздушного сообщения между двумя регионами. В 2023 году через пункты пропуска "Благовещенск" и "Хэйхэ" границу пересекло более 240 тыс. человек, в том числе туристы, которые отправляются в Китай по безвизу.

Секретарь комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь, который возглавил делегацию, поддержал предложения губернатора об укреплении сотрудничества.