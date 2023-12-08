В честь юбилея торгпредство проводит научно-практическую конференцию, посвященную развитию двусторонних отношений, а также открывает Деловой клуб для представителей бизнеса обеих стран

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. Торговое представительство России в Индии отмечает 70-летие открытием Делового клуба для представителей индийского и российского бизнеса.

Как сообщили ТАСС в торгпредстве, свою историю оно ведет с декабря 1953 года, когда было подписано первое Торговое соглашение между правительствами СССР и Индии. "За прошедшие со времени подписания Торгового соглашения годы Торговое представительство СССР, а с 1992 года Российской Федерации в Республике Индии, внесло и продолжает вносить весомый вклад в развитие двустороннего торгово-экономического, научно-технического и инвестиционного сотрудничества", - указали в представительстве.

В честь юбилея торгпредство проводит в пятницу научно-практическую конференцию, посвященную вопросам развития двусторонних отношений и инструментам увеличения товарооборота, а также открывает Деловой клуб - площадку, на которой будет ежегодно происходить общение ведущих компаний.

"Мы понимаем, что рекордные показатели экспорта должны гармонировать с позитивной динамикой импорта для выравнивания рублево-рупийного баланса и расширения торговли в системе национальных валют. Торговое представительство тесно работает в этом направлении с индийскими экспортными ассоциациями, советами и компаниями с целью стимулирования экспорта в Россию", - отметили в торгпредстве.

Как отметили представители торгпредства, часто звучащий тезис о том, что все крупные проекты в плане промышленного строительства, поставок техники - это предмет истории прошлого столетия, несправедлив. "Нам есть чем гордиться в плане запуска долгосрочных проектов, реализованных в современный период истории", - подчеркнули они, выделив, помимо известного сотрудничества двух стран в военно-технической и атомно-энергетической сфере, строительство в штате Гуджарат российско-индийского завода по производству бутилкаучука и галобутилкаучука, которые являются сырьем для шинной промышленности.

Кроме этого, Российская металлургическая компания наладила собственное производство трансформаторной стали в штате Махараштра, функционирует индийский НПЗ Nayara Energy, одним из акционеров которого является российская компания. В 2023 году на предприятии будет запущен нефтехимический передел. Реализуется крупнейший международный проект на поставку в Индию 120 российских пассажирских электропоездов (всего 1 920 вагонов). Были заключены контракты на поставку пяти шагающих драглайнеров и 11 карьерных экскаваторов на общую сумму около $600 млн. Российская компания выиграла тендеры Индийских железных дорог на поставку трех подбивочных машин (ПМА-З) и 19 машин-распределителей балласта (РПБ-01) на общую сумму около €20 млн.