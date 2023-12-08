В Байкальске планируют сделать резервную котельную

Теплоисточник установят на площадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Блочно-модульную электрокотельную установят в моногороде Байкальске Иркутской области в качестве резервного теплоисточника на период, пока город полностью не переведут со старой угольной ТЭЦ на электроотопление. Об этом сообщил ТАСС министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин на Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Так как ТЭЦ находится в не очень хорошем состоянии, люди не получают в летний сезон горячее водоснабжение, мы приступили к процедуре торгов для закупки блочно-модульной электрокотельной. Она будет вспомогательной летом для горячей воды. И будет обеспечивать некий резерв - если что-то случится, не даст разморозить всю систему. Дальше она будет демонтирована, когда проект [перевода города на электрокотельные] сделается, и куда-то будет встроена в кварталы", - сказал собеседник агентства.

Резервный теплоисточник установят на площадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), где стоит действующая ТЭЦ. Никитин также рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос о том, сколько блочно-модульных электрокотельных нужно установить в городе, чтобы они закрыли полностью потребности Байкальска вместо старой угольной ТЭЦ. В базовом варианте это две электрокотельные, однако Минэнерго РФ предлагает десять.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее сообщал, что переводить Байкальск с угля на электрокотельные планируется начать в 2024 году, этот процесс займет два года. Сейчас моногород, где проживают 12,5 тыс. человек, отапливает угольная котельная бывшего БЦБК, ее износ превышает 70%. Пока работал комбинат, теплоисточник находился в его собственности, обеспечивал теплоресурсом производство и город. Котельная перешла в муниципальную собственность после закрытия БЦБК.

Байкальск находится на южном берегу Байкала. БЦБК был градообразующим предприятием, проработавшим с 1966 по 2013 год. В конце 2022 года правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития моногорода. Она включает 62 мероприятия, в частности, модернизацию инженерной инфраструктуры, расселение аварийного жилья, создание кварталов малоэтажной деревянной застройки, развитие транспортной системы.

О форуме

XIII международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге с 7 по 8 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств.

Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.