Bloomberg: индийская компания Tata Group планирует построить завод iPhone на юге страны

По информации агентства, в течение двух лет на предприятии создадут около 20 сборочных линий

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. Индийский конгломерат Tata Group планирует построить на юге Индии один из крупнейших в стране заводов по сборке смартфонов iPhone aмериканской компании Apple. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Завод будет построен в промышленном городе Хосур в штате Тамилнад. Согласно планам, он должен начать работу через 12-18 месяцев. В течение двух лет на предприятии будет создано около 20 сборочных линий. Там будут работать 50 тыс. человек.

Официально ни в Apple, ни в Tata эту информацию пока не подтвердили.

В конце октября индийский государственный министр по вопросам повышения квалификации и предпринимательства Раджив Чандрасекар сообщил конгломерат Tata Group через два с половиной года начнет производство iPhone для внутреннего и мирового рынков. По его словам, это стало возможным благодаря приобретению индийским конгломератом завода одного из поставщиков Apple - тайваньской корпорации Wistron corp в южном индийском штате Карнатака.

Таким образом, Tata Group станет первой индийской компанией, которая будет собирать iPhone для Индии и других мировых рынков. На заводе Wistron corp в Карнатаке уже собираются iPhone 14.