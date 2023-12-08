В Австралии выпустили в обращение монеты с изображением короля Карла III

Помощник министра финансов этой страны Эндрю Ли отметил, что гражданам встретить их в первые месяцы будет, вероятно, довольно сложно

СИДНЕЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Австралийский монетный двор выпустил в обращение первые монеты с изображением короля Карла III. Об этом сообщил помощник министра финансов Австралии Эндрю Ли.

"Согласно традиции, профили сменяющих друг друга монархов изображаются на монетах повернутыми лицом в разные стороны, и, согласно этой традиции, профиль короля повернут налево, тогда как королева Елизавета II на всех австралийских монетах "смотрела" направо", - сказал Ли, выступая перед журналистами в Сиднее.

Помощник министра отметил, что с 8 декабря партии новых монет выпущены в обращение "по всей стране", но встретить их в обращении в первые месяцы будет, вероятно, довольно сложно. "Миллионы людей захотят оставить их себе, чтобы сохранить этот маленький кусочек истории", - считает он.

По данным монетного двора, первая партия из 3,5 млн монет достоинством в 1 австралийский доллар уже была отправлена в отделения банков и будет постепенно выпускаться ими в оборот. Остальные номиналы будут поэтапно отчеканены в 2024 году. Тогда же в продажу поступят и первые коллекционные монеты с профилем Карла III.

Карл III вступил на британский трон 8 сентября 2022 года после смерти Елизаветы II. Церемония коронации монарха состоялась 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.