В Приангарье заявили, что будут ограничивать энергоснабжение майнерам в пиковые нагрузки

Об этом власти области договорились с электросетевыми компаниями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области договорились с электросетевыми компаниями, что энергетики в пиковые нагрузки будут ограничивать энергоснабжение крупных потребителей, официально занимающихся майнингом. Об этом сообщил ТАСС министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Мы договорились с электросетевыми компаниями о том, что они подпишут договоры с крупными потребителями электроэнергии. Понятно, что это официальный майнинг, что в случае пиковых нагрузок без дополнительных каких-то переговоров будем их отключать. И вроде бы такая тенденция пошла, они тоже понимают социальную ответственность", - сказал собеседник агентства.

Министр отметил, что в регионе продолжается рост потребления электроэнергии, хотя он и замедлился по сравнению с прошлым годом. Наибольший дефицит мощностей испытывает юг области, поэтому в одном из южных районов предполагается разместить новый источник генерации. Решение о его строительстве принимается на федеральном уровне. Власти Иркутской области рассчитывают, что новый источник покроет также дефицит тепловой мощности, который уже назревает на юге региона.

Прошлой зимой Иркутская область три раза устанавливала рекорды потребления электроэнергии и зафиксировала новый исторический максимум. Это произошло на фоне аномальных морозов, однако большую роль в росте энергопотребления в регионе играют майнеры. Приангарье называют столицей майнинга в России. Добыча криптовалюты получила в регионе широкое распространение, поскольку в Иркутской области самые низкие в стране тарифы на электроэнергию. Большинство майнеров являются нелегальными, они устанавливают криптофермы в бытовых помещениях, гаражах, в хозпостройках. Нелегально занимаясь предпринимательской деятельностью, они платят за электричество по тарифу для населения, который ниже коммерческого.

В 2021 году губернатор региона Игорь Кобзев обратился в правительство РФ с предложением законодательно признать майнинг криптовалюты видом предпринимательской деятельности и ввести для нее повышенные тарифы на электроэнергию.

О форуме

XIII международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге с 7 по 8 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств.

Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.