Австралия полностью прекратит использование чеков для оплаты к 2030 году

В казначействе страны пояснили, что запрет введут в три этапа

СИДНЕЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Федеральные власти Австралии намерены полностью прекратить использование чеков для оплаты товаров и услуг на территории страны к 2030 году. Об этом сообщается в заявлении казначейства страны, опубликованном на сайте ведомства.

В документе отмечается, что в последние 10 лет "использование чеков в Австралии сократилось на 90%". "Лишь крайне небольшая часть всех выписанных чеков являются личными, причем 80% из них были выписаны людьми в возрасте 65 лет и старше", - указали в казначействе.

В ведомстве уточнили, что будущий запрет использования чеков будет введен в три этапа. Банковские чеки будут упразднены в 2025 году, в 2026-м возможность платить чеками утратят предприятия и государственные структуры, а с 2027 года будет прекращено использование личных чеков. Планируется, что в следующие за этим три года все выписанные ранее чеки будут погашены и их оборот в стране полностью прекратится.