Между Приморьем и Челябинском запустили регулярный железнодорожный грузовой маршрут

Составы будут отправляться один раз в две недели, время в пути составит 10 суток

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Регулярный железнодорожный сервис по отправке грузовых контейнеров связал Приморский край и Челябинск, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Грузовой маршрут проходит от станции Находка-Восточная до станции Челябинск. Составы будут отправляться один раз в две недели, время в пути - 10 суток. Сервис ориентирован на широкую номенклатуру импортных товаров, прибывающих морем на терминал "Восточной стивидорной компании" из стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметили в ведомстве.

Маршрут запущен ПАО "ТрансКонтейнер" и стивидорным холдингом Global Ports (оба входят в группу компаний "Дело"). Новым сервисом уже доставили первую партию груза - 146 контейнеров с продукцией черной металлургии, машиностроения, нефтехимической промышленности.

Старший вице-президент ГК "Дело" по операционной деятельности Денис Илатовский отметил, что новый сервис между Приморским краем и Челябинском увеличит точность логистики и поможет сбалансировать грузопотоки на железной дороге.

Правительство Приморья и "Управляющая компания "Дело" заключили соглашение на полях Восточного экономического форума в начале сентября.