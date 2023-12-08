Во Вьетнаме заявили, что связи в сфере ТЭК вносят важный вклад в отношения с РФ

Вице-премьер Чан Хонг Ха подтвердил, что республика всегда придавала "большое значение традиционной дружбе и всестороннему стратегическому партнерству" с Россией

ХАНОЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК) вносит важный вклад в отношения Вьетнама и России. Об этом заявил заместитель премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Чан Хонг Ха на встрече с генеральным директором ОАО "Зарубежнефть" Сергеем Кудряшовым, сообщило Вьетнамское информационное агентство.

Чан Хонг Ха подтвердил, что Вьетнам "всегда придавал большое значение традиционной дружбе и всестороннему стратегическому партнерству" с Россией. "Сотрудничество с вьетнамской стороной российской нефтегазовой компании "Зарубежнефть" и ее проекты в нефтегазовой сфере и в области энергетики во Вьетнаме внесли позитивный вклад в развитие особых отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Россией", - указал вице-премьер.

Он выразил надежду, что "Зарубежнефть", обладая опытом и технологическими преимуществами, объединит усилия с вьетнамскими партнерами и предприятиями для реализации новых проектов в сфере ТЭК, которые будут способствовать развитию экономического сотрудничества между двумя странами. Чан Хонг Ха подтвердил, что даст необходимые указания министерствам, ведомствам и местным органам власти устранить трудности и препятствия для содействия проектам между российской компанией и ее вьетнамскими партнерами.

В свою очередь, гендиректор "Зарубежнефти" подтвердил, что компания планирует реализацию новых нефтегазовых и энергетических проектов во Вьетнаме.

Взаимодействие ОАО "Зарубежнефть" с Вьетнамом продолжается уже более четырех десятилетий. Учрежденное в 1981 году "Зарубежнефтью" и государственной нефтегазовой корпорацией Вьетнама "Петровьетнам" совместное предприятие "Вьетсовпетро", осуществляющее нефтедобычу на континентальном шельфе СРВ, не только остается главным общим экономическим проектом Москвы и Ханоя, но и входит в число крупнейших и наиболее экономических эффективных нефтедобывающих компаний мира. В разные годы на долю СП приходилось более половины всей добываемой во Вьетнаме нефти.

С 2009 года в России действует "зеркальная структура", созданная "Зарубежнефтью" и "Петровьетнамом" для совместной нефтеразработки на российском направлении и в третьих странах - "Совместная компания "Русвьетпетро".