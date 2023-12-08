В Красноярске арестовали имущество предприятия экс-депутата Гольдмана

Романа Гольдмана досрочно лишили полномочий в связи с уголовным делом о небрежном хранении оружия

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края наложил арест на имущество компании "АгроЭлита", принадлежащей бывшему депутату законодательного собрания региона Роману Гольдману, который находится в розыске по подозрению в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Группа "Продовольствие" просила суд принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество должника, в том числе на движимое и недвижимое имущество, наличные и безналичные денежные средства, принадлежащие должнику и находящиеся у него или других лиц. Указанное заявление удовлетворено: на денежные средства, движимое и недвижимое имущество ООО "АгроЭлита" наложен арест в пределах суммы 55,2 млн рублей", - говорится в сообщении. По информации суда, группа "Продовольствие" подала заявление о вступлении в дело о банкротстве.

В арбитражном суде напомнили, что ранее было арестовано имущество торгового дома "Мясничий", также входящего в состав "Голдман групп", по иску Росбанка о взыскании с предприятия 30,4 млн рублей. Также в суде находится серия исков Центра охраны труда и промышленной безопасности и комитета по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района к "АгроЭлите" на сумму 951 тыс. рублей.

Экс-депутат был объявлен в федеральный розыск 24 ноября после возбуждения уголовного дела о мошенничестве по обращению сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро вклад" (входит в состав "Голдман групп").

Барнаульская группа "Продовольствие" - поставщик и экспортер сахара, зерна, круп. Компания имеет собственный завод по производству чечевицы в селе Михайловском Алтайского края. Группа является одним из крупнейших производителей и переработчиков чечевицы в регионе.

Гольдмана, который являлся депутатом заксобрания региона с 2011 года, досрочно лишили полномочий 23 ноября по уголовному делу о небрежном хранении оружия. Ранее суд установил, что в июле 2022 года Гольдман не исключил доступ посторонних лиц к карабину "Сайга-410К" и не менее пяти патронам к нему, которые хранил в вертолете. В марте 2023 года суд приговорил его к штрафу в 90 тыс. рублей по уголовному делу о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем гибель человека. Согласно данным системы СПАРК, холдинг Гольдмана занимается производством зерна, производством и продажей мясопродуктов, торговлей ГСМ.