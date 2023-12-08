В Казахстане телеканал "Хабар 24" провел ребрендинг

Он вновь будет называться "24KZ"

АСТАНА, 8 декабря. /ТАСС/. Первый круглосуточный информационный канал Казахстана "Хабар 24" провел ребрендинг и теперь будет называться "24KZ". Об этом сообщили на канале.

"С понедельника первый круглосуточный канал "Хабар 24" выйдет в эфир под ранее уже известным названием 24KZ", - говорится в сообщении.

"Мы намерены усиливать позиции канала на международной арене", - заявил Кемелбек Ойшыбаев, председатель правления АО "Агентство "Хабар", отметив, что "в международной среде, как известно, Казахстан ассоциируется с KZ".

До 2016 года телеканал, вышедший в эфир в 2012 году, уже носил название "24KZ".

Телеканал входит в медиахолдинг "Агентство Хабар". Холдинг был создан в 1995 году. Единственным его акционером выступает государство, интересы которого представляет Министерство информации и общественного развития республики.