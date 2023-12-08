В Хабаровском крае фермеры смогут возместить затраты на возведение жилья для работников

Глава региона Михаил Дегтярев сообщил, что выплата составит до 40 тыс. рублей за кв. м

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Новая мера поддержки вводится в Хабаровском крае для фермеров, они смогут возместить затраты на строительство домов для работников. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев, слова которого привели в сообщении на сайте правительства края.

"Все растет, все развивается! Те, кто хотят построить жилье для сотрудников [ферм]: мы с нашим Минсельхозом разработали новую меру. До 40 тыс. рублей за кв. м будем компенсировать", - сказал Дегтярев.

Он также сообщил, что будет реализован пилотный проект по строительству индивидуального арендного жилья. В 2024 году на эти цели предусмотрено более 27 млн рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Планируется построить шесть домов - четыре в рабочем поселке Чегдомыне и два в поселении Переяславка. Дома будут оборудованы всеми коммуникациями и предоставлены для проживания по договорам найма семьям работников школ и детских садов.

Отмечается, что жители населенных пунктов края, занятые в отрасли сельского хозяйства или социальной сфере, могут получить субсидию на строительство или приобретение жилья на сельских территориях. Государство возмещает 70% от стоимости дома. В текущем году такие выплаты предоставлены 21 семье на строительство или приобретение жилья общей площадью почти 1,4 тыс. кв. м. Это решается посредством госпрограммы комплексного развития сельских территорий.