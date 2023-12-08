В РФ производство водки в январе - ноябре снизилось на 4,7%

Оно составило 71,9 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Производство водки в России в январе - ноябре снизилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 71,9 млн дал, производство коньяка - на 3,9%, до 7,8 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Всего за январь - ноябрь производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составило 172,5 млн дал, что на 4% ниже аналогичного периода прошлого года. В том числе производство спиртных напитков с крепостью выше 9% снизилось на 3,4% и составило 99,98 млн дал.

Производство виноградного вина в январе - ноябре снизилось на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 27,5 млн дал, игристых вин - на 11,2%, до 12,6 млн дал, ликерных вин - на 18,1%, до 777,9 тыс. дал.

Также производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта снизилось на 86,3%, до 532,4 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 60,6%, до 30,8 тыс. дал. В то же время производство плодовой продукции выросло на 11,2%, до 10,9 млн дал.

Кроме того, производство ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% снизилось на 96% и составило 26 тыс. дал. В то время как производство ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% выросло на 1,6%, до 12,5 млн дал, других спиртных напитков - на 10,2%, до 7,7 млн дал, слабоалкогольной продукции - на 18,7%, до 20,3 млн дал.