Ростех разработал оборудование для скоростной передачи данных с берега на суда

В корпорации отметили, что опытный район для тестирования оборудования планируют развернуть в 2024 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал первое отечественное оборудование для перспективной системы NAVDAT - цифровой широкополосной сети передачи данных с береговых станций на суда, говорится в сообщении Ростеха.

НИИ "Нептун" (входит в Росэлектронику) создал для системы NAVDAT усилитель радиочастоты, а также широкополосное антенно-фидерное устройство с антенно-согласующим устройством.

"По заказу Минпромторга России наше предприятие разработало аппаратуру для перспективной системы NAVDAT, обеспечивающую высокоскоростной широковещательный обмен данными в направлении берег-судно. Планируется, что в России опытный район для тестирования нового оборудования NAVDAT будет развернут в 2024 году", - отметил временный гендиректор НИИ "Нептун" Сергей Помазунов.

Помазунов отметил рост объемов информации по безопасности, передаваемой на море. При этом действующие системы узкополосной передачи данных со скоростью 50 бит/с не всегда отвечают современным требованиям.

"Опытные образцы аппаратуры успешно прошли испытания, разработчикам удалось обеспечить передачу с берега на море сложных широкополосных сигналов NAVDAT в диапазоне рабочих частот 495-505 кГц", - добавили в Ростехе.

По результатам испытаний станций NAVDAT в Европе и Азии установлено, что скорость передачи данных в системе в сотни раз выше, чем в действующих сетях. Сейчас продолжаются эксперименты по определению скорости передачи данных и других характеристик новой системы.