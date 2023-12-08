TikTok пообещал пересмотреть контентную политику в Турции

Соцсеть будет учитывать в контентной политике особенности местной морали и нравственные ценности

СТАМБУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Соцсеть TikTok пересмотрит контентную политику в Турции и будет учитывать в ней особенности местной морали и нравственные ценности. В этом профильную парламентскую комиссию заверил официальный представитель TikTok в республике Эмир Гелен, сообщает газета Milliyet.

Он был приглашен в турецкий парламент в связи с многочисленными жалобами, которые поступают местным властям на соцсеть. Как сообщил депутат от правящей Партии справедливости и развития, глава парламентской комиссии по цифровым медиа Хюсейин Яйман, деятельность блогеров в последнее время превратилась в "вопрос национальной безопасности". Депутаты считают необходимым ввести финансовый и налоговый контроль за блогерами. По данным Яймана, у TikTok в 85-миллионной Турции порядка 30 млн пользователей, поэтому администраторы соцсети должны уважать "нравственные ценности турецкого общества".

Представитель TikTok, как пишет Milliyet, сообщил, что его компанией принимаются меры для противодействия отмыванию денег, зарабатыванию средств незаконными способами, с этой целью разработана специальная программа. По вопросу пересмотра политики контента ведутся консультации с местными инстанциями, НПО и академическими структурами.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил ранее, что власти проводят проверки в отношении более чем 600 аккаунтов TikTok на предмет размещения в них непристойного контента. Задержаны 13 человек, против 14 начаты действия по высылке из страны.