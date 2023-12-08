Минздрав Киргизии при поддержке России получил 107 спецавтомобилей

Их стоимость составляет $3 млн, сообщил глава кабинета министров республики Акылбек Жапаров

БИШКЕК, 8 декабря. /ТАСС/. Минздрав Киргизии получил при поддержке РФ 107 спецавтомобилей в рамках проекта по борьбе с последствиями пандемии COVID-19. Церемония передачи состоялась в Бишкеке с участием главы кабинета министров республики Акылбека Жапарова, сообщила пресс-служба киргизского правительства.

"Поводом сегодняшнего мероприятия является передача 107 единиц автотранспорта на общую сумму $3 млн в рамках проекта "Экстренное реагирование на последствия COVID-19" при поддержке нашего экономического и стратегического партнера Российской Федерации", - цитирует Жапарова пресс-служба.

По его словам, пандемия показала все слабые стороны системы здравоохранения во всем мире, в том числе и в Киргизии. "Мы приступили к улучшению материально-технической базы наших больниц, поликлиник, много закупается спецоборудования", - продолжил Жапаров. Добавив, что за три года в республику в общей сложности поступило 335 единиц новых автотранспортных средств скорой медицинской помощи, а также санитарных транспортных средств.

Как отметил глава кабмина, ежегодно в связи с сезонными и различными вирусными вспышками многие больницы страны оказываются переполненными, в том числе и детские. "В этом контексте глава кабинета министров поставил четкую задачу министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву принять своевременные и соответствующие меры, сформировать медицинские бригады или специализированное отделение для обслуживания граждан и обеспечить их квалифицированное лечение", - заверила пресс-служба.

При поддержке РФ Минздраву Киргизии на этот раз были переданы 47 машин скорой помощи, 54 единицы санитарного транспорта, 4 спецавтомобиля для транспортировки тел умерших и 2 дезинфекционные машины.

Участие в церемонии также принял посол России в Киргизии Николай Удовиченко.