Ростовский машиностроительный завод планирует увеличить выпуск продукции на 70%

Генеральный директор предприятия Александр Михайленко сообщил о планах увеличить производство техники до 3600 единиц в 2024 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря. /ТАСС/. Машиностроительный завод Bonum - участник Новочеркасского индустриального парка в Ростовской области - намерен на 70% увеличить производство техники в 2024 году, до 3 600 единиц. Как сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Александр Михайленко, перед предприятием стоит задача обеспечить потребности российского рынка.

"На следующий год наша цель [выпустить] 3 500 - 3 600 [единиц техники]. Таким образом, мы вырастем где-то на 70%, а в 2025 году [планируем] еще на 100% вырасти. У нас есть план на ближайшие пять лет - выйти на [выпуск] 1 000 единиц техники в месяц", - сказал Михайленко. Ранее он сообщал ТАСС, что по итогам 2023 года завод Bonum выпустит 2 400 единиц техники, что вдвое больше, чем в 2022 году.

По словам Михайленко, перед предприятием стоит первоочередная задача - закрыть потребности внутреннего рынка, а затем приступить к реализации некоторых проектов с зарубежными партнерами. "Российский рынок очень сильно растет, [поэтому] в ближайшие три-четыре года важно [внутренний] рынок заполнить. У нас стратегия - закрыть российский рынок, а потом начинать совместные проекты с другими странами. [Зарубежные партнеры] с нами хотят работать в части обмена технологиями, поставок оборудования, совместного производства", - отметил он.

Ростовский машиностроительный завод Bonum производит технику для крупнейших топливных, сельскохозяйственных, строительных и транспортных компаний России и СНГ. В 2022 году компания была включена в перечень федеральных системообразующих организаций. Ранее власти региона сообщали, что производитель готов обеспечить своей продукцией до трети российского рынка грузовой техники. Кроме того, компания реализует проект по локализации производства комплектующих на своей площадке.