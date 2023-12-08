Японские Toshiba и Rohm инвестируют $2,7 млрд в производство полупроводников

В рамках проекта сотрудничества обе компании расширят производство чипов на двух своих в префектурах Исикава и Миядзаки

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Японские компании Toshiba и Rohm объявили о решении сотрудничать в области производства полупроводников и совместных инвестициях в этот сектор в объеме 388,3 млрд иен ($2,7 млрд). Об этом говорится в распространенном пресс-релизе сторон.

В рамках проекта сотрудничества обе компании расширят производство чипов на двух своих в префектурах Исикава и Миядзаки. Примерно треть из необходимой для инвестирования суммы компенсирует правительство Японии, сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура. "Мы надеемся, что это станет первым шагом на пути к созданию ведущего мирового производителя микросхем", - заявил он на пресс-конференции в Токио.

Rohm известная в Японии своими разработками новейших силовых полупроводников, изготовленных из карбида кремния, который обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии. Они способны выдерживать высокое напряжение и обычно используются в электромобилях. Toshiba в свою очередь сильна в производстве обычных кремниевых полупроводников, поставляя свою продукцию широкому кругу клиентов, включая железнодорожные и энергетические компании.

Япония в последние годы уделяет внимание сфере производства полупроводников на фоне растущей технологической конкуренции и хочет создать производственную базу на территории страны для обеспечения экономической безопасности. Так, правительство в апреле приняло решение выделить дополнительно 260 млрд иен (около $1,7 млрд) на поддержку компании Rapidus, которая займется выпуском новейших чипов.