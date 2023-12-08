"ВТБ Лизинг" заявил, что продажи новых машин по итогам года могут составить 1,3 млн штук

По словам генерального директора компании Антона Мусатова, к концу года проникновение лизинга в продажах новых автомобилей в грузовом сегменте составит 85-90%, а в легковом - до 20-30%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Продажи новых автомобилей в России по итогам 2023 года могут достичь 1,3 млн штук, сообщил ТАСС генеральный директор компании "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!".

"По прогнозам "ВТБ Лизинг", российский рынок продаж новых автомобилей по итогам 2023 года достигнет 1,3 млн штук. При этом проникновение лизинга в авторынок за два года показало двукратный рост. Если в 2021 году этот показатель составлял 18%, а в 2022 году - 29%, то в 2023 году он совокупно достигнет 32% или 2,3 трлн рублей", - рассказал он.

По словам Мусатова, к концу года проникновение лизинга в продажах новых автомобилей в грузовом сегменте составит 85-90%, а в легковом - до 20-30%. При этом самыми продаваемыми среди грузовиков станут машины "Камаза" (24%), Sitrak (18%) и Shacman (16%). Что касается легкового сегмента, больше всего проданных в 2023 году автомобилей будет у брендов Lada (доля марки составит 32%), Chery (12%) и Haval (10%). При этом продажи Lada вырастут в 1,8 раза по сравнению с 2022 годом, отметил гендиректор.

"Рост доли лизинга обусловлен тем, что все больше людей и компаний выбирают финансовую аренду как альтернативу покупке авто. Этот тренд связан с рядом основных преимуществ лизинга, таких как гибкие условия оплаты и возможность обновления автопарка без значительных капитальных вложений. Кроме того, с марта 2022 года и до I полугодия 2023 года со стороны бизнеса увеличился спрос на автоперевозки, и, как следствие, на лизинг тягачей и самосвалов", - заключил Мусатов.

По данным Минпромторга РФ, продажи новых автомобилей в России за январь - ноябрь 2023 года выросли на 59% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достигли 1,17 млн штук.