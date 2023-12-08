ФАС сообщила о снижении цены на арматуру на 15,7% по сравнению с октябрем

В службе также добавили, что для стабилизации ситуации на рынке арматуры развивается биржевая торговля этой продукцией

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по состоянию на 6 декабря наблюдает в России снижение цен на арматуру в среднем на 15,7% по сравнению с октябрем 2023 года, сообщила пресс-служба ФАС.

"По данным ФАС России, по состоянию на 6 декабря, наблюдается снижение цен на арматуру в среднем на 15,7% по сравнению с октябрем 2023 года", - говорится в сообщении.

В службе отметили, что ранее ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства (против компании "Промсорт" - прим. ТАСС) и направила крупнейшим производителям арматуры письма о недопустимости необоснованного роста цен и необходимости соблюдения принципов ответственного ценообразования.

В ФАС также добавили, что для стабилизации ситуации на рынке арматуры развивается биржевая торговля этой продукцией. По данным службы, с 30 октября в соответствии с ранее выданным предписанием компания "Промсорт" начала реализовывать арматуру на бирже.

"Также продолжается проработка вопроса об издании совместного приказа ФАС России, Минпромторга России и Минстроя России, устанавливающего минимальную величину продаваемой на бирже арматуры", - добавили в ФАС.

В конце сентября замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщал, что министерство направило в ФАС запрос на получение производителями арматуры предписания о допустимом поведении на рынке, и предупредил металлургов о недопустимости необоснованного повышения цен на металлопродукцию из-за роста цен котировок у заводов для отгрузок на октябрь на 14,5%.