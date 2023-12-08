За январь-ноябрь в Хайкоу появилось 978 новых предприятий с иностранным капиталом

Это количество на 24,59% превысило показатель за аналогичный период 2022 года

ХАЙКОУ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Число новых зарегистрированных в китайском городе Хайкоу (южная провинция Хайнань) предприятий с иностранным капиталом за январь-ноябрь составило 978, что на 24,59% превысило показатель за аналогичный период 2022 года. Такие данные городского Управления коммерции публикует газета "Хайкоу жибао".

Среди них, пишет издание, есть также первое в городе предприятие с иностранным капиталом по производству шоколада под названием "Цзялюйцяо". "В настоящее время у нас три производственные линии с годовым объемом производства в стоимостном выражении на 80 млн юаней", - приводит газета слова генерального директора данной компании Мэн Вэйвэй.

Решение наладить производство на Хайнане было принято этой иностранной компанией после участия в первой выставке импортных товаров в Хайкоу в 2021 году и получения информации о преимуществах строящегося в провинции порта свободной торговли. "Более 90% оборудования, сырья, аксессуаров и так далее, задействованных в производстве шоколада, импортируются. Льготная тарифная политика порта свободной торговли Хайнаня очень привлекательна для нас", - указала гендиректор предприятия.

1 июня 2020 года Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР была опубликована программа создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, весь остров должен быть превращен в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.