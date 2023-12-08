Рынок акций РФ в начале торгов находится в "зеленой зоне"

Индекс Мосбиржи достиг 3 085,76 пункта

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрировал рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавлял 0,2%, до 3 079,88 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 055,34 пункта (+0,39%).

К 10:15 мск индекс Мосбиржи продолжил рост и достиг 3 085,76 пункта (+0,39%), индекс РТС также повышался - на 0,61%, до 1 057,65 пункта.

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 91,82 рубля (-0,3%), евро снижался до 99,08 рубля (-0,36%). Курс юаня находился на отметке 12,799 рубля (-0,4%).