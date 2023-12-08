Инвестиции в СМП до 2035 года составят 19,5 трлн рублей

Спецпредставитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщил, что ожидаемые налоговые поступления за этот же период от деятельности арктических проектов составят почти 20 трлн 951 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в проекты, связанные с Северным морским путем (СМП), до 2035 года составят около 19,5 трлн рублей, а налоги от арктических проектов - около 21 трлн рублей. Об этом сообщил спецпредставитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов на форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"До 2035 года частные инвестиции в арктические проекты, связанные с Севморпутем, составят 18 трлн 429 млрд рублей, федеральные бюджетные инвестиции - 678 млрд рублей, госкорпорация "Росатом" инвестирует 336 млрд рублей", - сказал Панов. При этом, как подчеркнул представитель Росатома, ожидаемые налоговые поступления за этот же период от деятельности арктических проектов составят почти 20 трлн 951 млрд рублей.

Росатом является инфраструктурным оператором СМП. В 2022 году по распоряжению правительства РФ в госкорпорации учреждено Главное управление Северного морского пути, которое обеспечивает организацию судоходства, в том числе ледокольных проводок, в акватории СМП, а также регламентирует деятельность судов, управляя разрешениями на проход по маршруту. Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России. При его использовании сроки доставки товаров из Восточной Азии до Западной Европы могут быть короче альтернативных на 40%. Для полноценного круглогодичного использования пути нужно ледокольное сопровождение, весь атомный ледокольный флот находится в ведении ФГУП "Атомфлот" (госкорпорация "Росатом").

Тринадцатый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит на площадке КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Организатор форума - межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - ВТБ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.