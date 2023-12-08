В случае, если граница не будет открыта или открытие состоится позже, можно будет вернуть деньги за билеты или перенести дату поездки, уточнили в пресс-службе перевозчика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Перевозчик "Совавто" возобновил продажу билетов на рейсы из Петербурга до Хельсинки. Пассажиры, которые купили билеты на другие даты, смогут обменять их на новые, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"В связи с поступающей информацией о возможном открытии границы Финляндии 14 декабря 2023 года компания "Совавто" информирует вас о планируемых действиях. <...> 8 декабря в 15:00 будет открыта продажа билетов на рейс 14 декабря в 7:45 из Санкт-Петербурга в Хельсинки и на рейс 14 декабря в 16:00 из Хельсинки в Санкт-Петербург на оставшиеся места. В случае, если граница не будет открыта или открытие состоится позже, вы сможете вернуть свои деньги или перенести дату поездки в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.

"Совавто" 17 ноября сообщил, что отменил рейсы между Россией и Финляндией до 24 февраля 2024 года.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП. Последний работающий контрольно-пропускной пункт на границе с РФ "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России) также закрыт.

Телерадиоканал Yle со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо сообщал, что правительство Финляндии внимательно следит за развитием ситуации на границе с Россией и примет решение о целесообразности открытия пограничных пунктов не позднее следующей среды, 13 декабря.